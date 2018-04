Facebook verduidelijkt datagebruik in nieuwe algemene voorwaarden

"Hiermee willen we zwart op wit laten zien hoe onze producten werken, zodat de gebruikers een geïnformeerde keuze kunnen maken over hun privacy", aldus Facebook in een verklaring.

De nieuwe regels bieden alleen uitgebreidere uitleg over dataverzameling. "Facebook vraagt géén nieuwe rechten over de manier waarop het je data gebruikt en verandert ook geen settings die je in het verleden hebt ingesteld", stelt het bedrijf.

Het sociale netwerk lijkt met de nieuwe regels te reageren op meerdere recente schandalen over datamisbruik. Zo bleek het databedrijf Cambridge Analytica onlangs Facebook-data te misbruiken voor politieke advertenties. De techgigant bleek ook belgegevens te verzamelen.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg moet volgende week getuigen tegenover het Amerikaans congres over de privacyrellen.