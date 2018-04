Politie plaatst twee keer onterecht privacygevoelig beeld op sociale media

Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen over het socialemedia-beleid van de politie, na een uitzending van het tv-programma De Monitor in januari.

De politie deelt regelmatig zelfgemaakte foto's en video's op sociale media, met als doel om mensen meer inzicht in het politiewerk te geven. In de beelden mag de politie echter geen informatie bekendmaken die direct of indirect te herleiden is naar een persoon.

Sinds november 2017 staat op de website van de politie een formulier waarmee mensen die menen onterecht in beeld te zijn gebracht bezwaar kunnen maken.

Volgens Grapperhaus zijn sindsdien dertien verzoeken binnengekomen, waarvan de politie er acht in behandeling heeft genomen. In twee gevallen concludeerde de politie dat er inderdaad onterecht privacygevoelige informatie online was gezet. Deze berichten zijn verwijderd. De onderzoeken naar de overige zes gevallen lopen nog.

Politievloggers

In september 2017 werd bekend dat de politie beelden gemaakt door twee politievloggers aan zou passen omdat verdachten herleidbaar waren. De politieagenten maken video's van hun werkzaamheden en plaatsen die op YouTube.

Journalisten van De Monitor vonden in de 163 filmpjes tot nu toe 31 gevallen waarin de politie onterecht te veel persoonsinformatie naar buiten bracht.