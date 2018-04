Facebook verwijdert 135 accounts van Russische 'trollenfabriek'

Dat heeft Facebook-beveiligingsdirecteur Alex Stamos bekendgemaakt. Het gaat om 70 accounts op Facebook en 65 op Instagram, dat onderdeel is van Facebook.

De Internet Research Agency werd in februari samen met dertien Russen door de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege pogingen om met desinformatie de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Op niet alle 138 Facebook-pagina's waren daadwerkelijk berichten geplaatst. De Facebook-pagina's en Instagram-profielen die wel actief waren, plaatsten voor het overgrote deel berichten in het Russisch. De pagina's richtten zich vooral op mensen in Rusland of Russisch-sprekende mensen in andere landen.

Facebook zegt niet of de accounts en pagina's pogingen ondernamen om door middel van desinformatie verstoringen in andere landen aan te brengen.

Internet Research Agency

Facebook verwijdert de accounts en pagina's van de Internet Research Agency (IRA) naar eigen zeggen alleen omdat het Russische bedrijf in het verleden desinformatie heeft verspreid.

"We hebben deze pagina's en accounts puur verwijderd omdat ze werden beheerd door de IRA - niet op hun inhoud", schrijft Stamos. "Op de pagina's kwamen onderwerpen als binnenlandse en internationale politiek, de promotie van de Russische cultuur en toerisme aan bod, evenals meer alledaagse onderwerpen."

"De IRA gebruikt continu inauthentieke accounts om mensen te misleiden en te manipuleren. Dat is waarom we elk account dat we aan deze organisatie koppelen verwijderen - ongeacht of het account in de Verenigde Staten, Rusland of ergens anders actief is."