Facebook laat gebruikers app-connecties in bulk verwijderen

Facebook bevestigt de nieuwe optie tegenover TechCrunch, nadat The Next Web de mogelijkheid ontdekte.

Facebook wordt door veel apps en sites gebruikt als login-mogelijkheid. Als gebruikers op die manier inloggen, krijgen die apps of sites toegang tot een deel van de Facebook-data van gebruikers.

Tot nu toe konden dergelijke connecties alleen stuk voor stuk worden verwijderd. Veel gebruikers hebben door de jaren heen echter connecties gelegd met tientallen apps en sites, waardoor stuk voor stuk verwijderen een langdurig proces kan zijn.

Nu kunnen gebruikers via zowel de app als site van Facebook meerdere verbonden diensten selecteren, en in één keer verwijderen. De functie is te vinden in de instellingen van Facebook, onder het kopje 'Apps'. De functie is nog niet voor alle gebruikers aanwezig, en wordt de komende tijd uitgerold.

Makkelijker

"We tonen mensen al welke apps verbonden zijn met hun accounts, en welke data die apps mogen gebruiken. In de komende maand gaan we het deze keuzes prominenter en makkelijker in het gebruik maken", zegt een woordvoerder van Facebook.

Gebruikers kunnen tijdens het verwijderen van de app-connecties ook kiezen om alle berichten die via de app hun tijdlijn zijn geplaatst te verwijderen.

Het databeleid van Facebook kwam de afgelopen weken in opspraak, toen bleek dat data van miljoenen gebruikers was misbruikt voor onder meer reclame rond politieke campagnes. Na dat schandaal ontstond een beweging van ontevreden gebruikers die hun account verwijderde.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg zei maandag dat zijn bedrijf mogelijk nog jaren nodig heeft om van de privacyrel te bekomen. Het bedrijf nam de aflopen dagen al enkele maatregelen die de data van gebruikers beter moeten beschermen.

​