Facebook heeft 'nog jaren nodig' om van privacyrel te bekomen

Dat zegt Zuckerberg in een interview met nieuwssite Vox.

"Ik denk dat we ons uit dit gat kunnen graven, maar dat zal wel een paar jaar duren", aldus Zuckerberg. "Ik zou graag willen dat we deze zaken in drie of zes maanden kunnen oplossen, maar ik denk dat de realiteit is dat dit gewoon langere tijd nodig heeft."

Facebook kwam de afgelopen maanden vaak negatief in het nieuws. Onlangs bleek dat databedrijf Cambridge Analytics gebruikersgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers onrechtmatig verzamelde en gebruikte voor politieke reclame.

​Dat nieuws zorgde voor een daling in de beurscijfers van Facebook, terwijl verontwaardigde gebruikers hun Facebook-account verwijderden.

Facebook heeft ondertussen verschillende stappen aangekondigd om herhaling van een dergelijk schandaal te voorkomen. Zo is het voor adverteerders straks niet meer mogelijk om met data van derden ongericht te adverteren. Adverteerders moeten voortaan beloven dat gebruikers toestemming voor het gebruik van hun data hebben gegeven.

Nepnieuws

Zuckerberg gaat ook in op de verspreiding van nepnieuws via Facebook, een ander schandaal waar het bedrijf het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad. Zo wordt Rusland er van verdacht om met sociale campagnes op Facebook de Amerikaanse presidentsverkiezingen te hebben beïnvloed.

Zuckerberg zei eerder al dat het bedrijf veel fouten heeft gemaakt bij de bestrijding van zowel nepnieuws als haatzaaien op Facebook. Nu zegt de topman dat het bedrijf bij verschillende verkiezingen afgelopen jaar steeds beter is geworden in het weren van dergelijke berichten op Facebook.

Volgens Zuckerberg werken er nu zo'n 14.000 mensen aan de beveiliging van Facebook, en het keuren van berichten op de site. Met onder meer nieuwe kunstmatige intelligentie denkt Zuckerberg de problemen af te kunnen slaan zoals die er eind 2016 waren.

Transparantie

De Facebook-topman denkt ook dat Facebook transparanter moet worden. "We zijn nu niet transparant genoeg over de invloed van verschillende problemen op het platform", aldus Zuckerberg.

Zo wil Zuckerberg op termijn een onafhankelijke beroepscommissie waar gebruikers van verwijderde berichten terecht kunnen. Momenteel is het verwijderen van een bericht onherroepelijk en zijn de redenen soms onduidelijk.

"In een goed functionerend democratisch systeem, moet er altijd een manier zijn om in beroep te gaan", vindt Zuckerberg. De topman wil uiteindelijk een systeem dat lijkt op een hooggerechtshof, met onafhankelijke experts die bepalen wat wel en niet acceptabel is in een online gemeenschap die de 'sociale waarden van iedereen over de hele wereld reflecteert'.

Apple

Zuckerberg gaat ook in op een recente uitspraak van Apple-topman Tim Cook. Die werd gevraagd wat hij zou doen als hij in de positie van Zuckerberg zou zitten.

"Ik zou niet in die situatie zitten", antwoordde Cook toen. De Apple-topman wees er toen op dat zijn bedrijf geld verdient door producten aan mensen te verkopen.

"Ik vind dat argument, dat als je niet betaalt dat we dan niet om je kunnen geven, extreem glad", reageert Zuckerberg. "De realiteit is dat als je een dienst bouwt die de hele wereld met elkaar wil verbinden, er een hoop mensen zijn die dit niet kunnen betalen. En daarom is het net als met veel andere media het enige rationele model, de ondersteuning met met advertenties."