Facebook scherpt opties voor gericht adverteren nog verder aan

Facebook bevestigtĀ tegenover TechCrunch dat het aan zo'n systeem werkt. Adverteerders en de bedrijven waarmee zij werken, moeten beloven dat zij toestemming hebben om data over gebruikers in te zetten op Facebook, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

De maatregel lijkt een aanvulling op de beslissing van Facebook om te stoppen met gerichte advertenties op basis van data van derden. Tot nu toe konden adverteerders hun reclame inzetten op basis van wat mensen op Facebook leuk vinden, gecombineerd met externe data zoals winkelgedrag buiten Facebook om.

Die informatie kwam van externe bedrijven die datasets van bijvoorbeeld winkelpubliek opstellen. Facebook had een samenwerking met de bedrijven die die data aanleverden. Die samenwerking wordt het komende halfjaar afgebouwd.

Eigen data

Adverteerders kunnen daarnaast ook nog eigen data over klanten aanleveren en die gebruiken om gericht te adverteren. Dat is de methode die door het bedrijf Cambridge Analytica werd gebruikt, en waardoor er een datarel rond Facebook ontstond.

Cambridge Analytica gebruikte een app die zogenaamd uit academische overwegingen de data van gebruikers nodig had. Die data werd echter gebruikt voor een gedetailleerde dataset, die adverteerders tegen betaling konden gebruiken om nauwkeuriger te adverteren.

Omdat de data over gebruikers via dergelijke externe bedrijven 'witgewassen' kan worden, heeft Facebook weinig zicht op hoe die gegevens zijn verzameld, en of daarvoor toestemming is gegeven.

Het is nog niet duidelijk of Facebook straks gaat controleren of adverteerders gegevens inzetten zonder toestemming van de gebruiker, of dat een belofte van de adverteerder voldoende is.