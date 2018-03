Facebook-topman wilde 'zelfs met twijfelachtige praktijken' groeien

"Wij verbinden mensen", aldus Bosworth in het bericht in handen van BuzzFeed. "Daarom zijn alle manieren waarop we proberen te groeien gerechtvaardigd. Daarbij heb ik het over alle twijfelachtige manieren waarop we contactinformatie verzamelen."

"We moeten meer mensen met elkaar verbinden. Dat kan slecht zijn als je er sceptisch naar kijkt. Misschien zal het ooit iemand zijn of haar leven kosten, omdat we die persoon in contact brengen met pestkoppen. Of misschien gaat er ooit iemand dood bij een terroristische aanval die met onze middelen is gecoördineerd."

Datalek

Het sociale netwerk ligt op het moment onder vuur wegens een grootschalig datalek, waarbij gebruikersdata is misbruikt om politiek gerichte advertenties te tonen. Dat gebeurde vermoedelijk bij campagnes bij de presidentsverkiezingen van Donald Trump en tijdens het Brexit-referendum.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg bevestigt de echtheid van het bericht tegenover Reuters, maar distantieert zich van de uitspraken. "Boz is een getalenteerde leider die vaak provocerende dingen zegt", aldus Zuckerberg. "Dit was een bericht waar veel mensen bij Facebook - waaronder ik - het niet mee eens waren."