Facebook bewaarde video's die gebruikers niet op hun tijdlijn plaatsten

Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan New York Magazine, nadat een gebruiker niet-gepubliceerde video's vond toen zij haar gegevens van Facebook downloadde. Het sociale medium zegt de zaak te onderzoeken.

New York Magazine ontdekte meerdere gevallen van video's die terugkwamen in gedownloadde Facebook-archieven, maar volgens gebruikers duidelijk nooit bedoeld waren voor publicatie. Eén gebruiker vond bijvoorbeeld een video van zichzelf terwijl zij haar gebit controleerde.

Facebook heeft de video's vermoedelijk verzameld via een oude functie waarmee gebruikers via hun webcam direct video's konden opnemen en plaatsen. Na een opname konden gebruikers ervoor kiezen om hun video opnieuw op te nemen, of weg te gooien.

Uit de gedownloade Facebook-archieven blijkt dat het bedrijf de video niet daadwerkelijk verwijderde, maar een kopie opsloeg op zijn servers. Of dat in alle gevallen gebeurde of slechts bij enkele gebruikers, is niet duidelijk.

Gegevens downloaden

Dat Facebook in bezit is van niet-gepubliceerde video's kwam naar buiten omdat een gebruiker gegevens over haar activiteit op het sociale medium downloadde. Eerder deze week kwamen gebruikers er op dezelfde manier achter dat Facebook ook gegevens over het belgedrag bijhield.

Mensen controleren welke gegevens Facebook over hen in handen heeft in nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Deze maand kwam naar buiten dat dit bedrijf onbedoeld de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers in handen had gekregen.