Facebook-gebruikers krijgen meer inzicht in privacy door stengere EU-regels

Dat heeft het sociale medium woensdag aangekondigd.

Het bedrijf brengt verschillende privacyinstellingen terug van twintig naar één pagina. In dit privacycentrum kunnen mensen onder meer zien welke gegevens Facebook over hen in handen heeft. Ook kunnen zij de data op deze plek downloaden en verwijderen.

Gebruikers kunnen op de privacypagina onder meer persoonlijke informatie, likes, reacties, foto's en contacten bekijken en beheren. Het vernieuwde privacycentrum wordt in de komende weken uitgerold.

Facebook maakt de privacyinstellingen beter inzichtelijk in aanloop naar nieuwe Europese privacyregels, de GDPR. De regels treden in mei in werking en moet Europeanen meer invloed geven over wat bedrijven met hun persoonlijke informatie doen.

Cambridge Analytica

Het vernieuwde privacycentrum staat los van de maatregelen die Facebook-directeur Mark Zuckerberg aankondigde na het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica.

Facebook ligt onder vuur omdat data van 50 miljoen gebruikers in handen kwam van Cambridge Analytica. Dit bedrijf probeert stemgedrag te beïnvloeden door mensen te benaderen op basis van psychologische profielen.