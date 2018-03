Voorlopig geen nieuwe vergunning Uber voor zelfrijdende auto's in Californië

Dat heeft het Californische Department of Motor Vehicles (DMV) in een brief aan Uber laten weten, meldt technologiewebsite CNET.

Het besluit volgt nadat een zelfrijdende auto van Uber deze maand in de staat Arizona betrokken raakte bij een dodelijk ongeval. Uber besloot daarna al om in alle steden waar het met zijn zelfrijdende auto rondrijdt te stoppen met de praktijktests.

Ubers vergunning om in Californië met zelfrijdende auto's op de openbare weg te rijden verloopt op 31 maart. "Om in aanmerking te komen voor een nieuwe vergunning, moet de aanvraag voor verlenging een analyse of onderzoek van het recente ongeval in Arizona bevatten", schrijft het DMV aan Uber.

Uber besloot na het ongeval zelf ook dat het in Californië geen aanvraag voor een nieuwe vergunning zou indienen, zegt een woordvoerder tegen CNET.

De staat Arizona, waar het ongeval plaatsvond, heeft de vergunning die Uber daar had ingetrokken.