Apple Music-baas: 'Onvermijdelijk dat Apple stopt met iTunes Store'

Dat zegt Apple Music-baas Jimmy Iovine tegen de BBC.

Geruchten dat Apple zou overwegen om muziekdownloads niet langer via de iTunes Store aan te bieden, gaan terug tot 2016. Apple ontkende tot nu toe dat het bedrijf de iTunes Store zou uitfaseren.

Volgens Iovine zijn er geen concrete plannen om te stoppen met muziekaankopen uit de iTunes Store. "Als ik eerlijk ben, is het zover zodra mensen stoppen met downloaden. Zo simpel is het."

Hoeveel geld Apple precies verdient door muziekaankopen uit de iTunes Store, is onduidelijk. In 2017 haalde het bedrijf in de productgroep 'diensten' een omzet van ruim 31 miljard dollar. Het geld dat Apple daarmee binnenhaalde komt echter ook van diensten zoals iCloud en Apple Pay.

Apple zou zijn digitale downloads willen uitfaseren omdat muziek kopen via die manier niet meer van deze tijd is. Het bedrijf zet naast zijn iTunes Store ook in op zijn streamingsdienst Apple Music, die 38 miljoen betalende abonnees heeft.

Iovine

Apple Music-baas Iovine zou binnenkort bij Apple een adviserende rol gaan aannemen. Naar verluidt gaat hij zich vanaf augustus niet meer met de dagelijkse leiding van de muziekstreamingsdienst bezighouden.