Nieuw-Zeeland hield onterecht informatie over Kim Dotcom achter

Een rechter bepaalde maandag dat de overheid de wet overtrad door documenten die de autoriteiten over Dotcom bezitten niet te overhandigen.

Dotcom vroeg de informatie in juli 2015 op bij de Nieuw-Zeelandse overheid. Hij vroeg om alle informatie die de overheid over hem in zijn bezit had. Een maand later werd zijn verzoek geweigerd.

Het oordeel dat dit onrechtmatig was, kan belangrijk zijn voor Dotcoms uitlevering aan de Verenigde Staten. De internetondernemer vecht een beslissing daarover aan in de rechtbank van Nieuw-Zeeland.

Door de uitspraak moet Nieuw-Zeeland de Duitse internetondernemer een schadevergoeding van 90.000 Nieuw-Zeelandse dollar (53.000 euro) betalen.

Megaupload

Dotcom was de man achter opslag- en deeldienst Megaupload. Volgens de autoriteiten van de Verenigde Staten heeft het bedrijf 175 miljoen dollar verdiend door aan te moedigen dat gebruikers auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden. De muziek- en filmindustrie zouden daardoor meer dan 500 miljoen dollar hebben misgelopen.

Megaupload werd in 2012 platgelegd nadat de FBI een inval deed bij Dotcoms woning in Nieuw-Zeeland.