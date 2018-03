Uber: 'Geen activiteiten meer naar concurrenten na overname door Grab'

Dat schrijft de CEO van Uber, Dari Khosrowshahi, in een e-mail aan het Uber-personeel. In het bericht licht hij de overname van de Zuidoost-Aziatische activiteiten van Uber aan concurrent Grab toe.

Uber en Grab maakten maandag officieel bekend dat Grab Ubers taxidienst en voedselbezorgdienst in Zuidoost-Azië overneemt. Uber krijgt daarvoor een belang van 27,5 procent in Grab.

Het is de derde keer dat een concurrent in een bepaalde regio de activiteiten van Uber overneemt. In 2016 verkocht Uber zijn Chinese tak aan concurrent Didi Chuxing. Een jaar later volgde in Rusland een deal met internetbedrijf Yandex.

Volgens Khosrowshahi is dit de laatste keer dat Uber een deel van zijn activiteiten verkoopt. "Het is een terechte vraag of dit nu de normale gang van zaken is", schrijft hij. "Het antwoord is nee."

Concurrentie

De overname door Grab volgt op een hevige concurrentiestrijd in Zuidoost-Azië. In een poging om een groot deel van de markt te veroveren, investeerde Uber 700 miljoen dollar in de regio. "Een van de mogelijke gevaren van onze wereldwijde strategie is dat we in te veel gebieden te veel gevechten met concurrenten aangaan", schrijft Khosrowshahi.

In plaats daarvan wil het bedrijf zich nu focussen op Noord- en Latijns-Amerika, Europa, India, het Midden-Oosten, Afrika en de overige delen van Azië.

Overname

Grab is actief in Cambodja, Indonesië, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam. Ongeveer vijfhonderd personeelsleden van Uber gaan door de overname voor het Aziatische bedrijf werken. De Uber-apps in de regio worden uitgefaseerd.

Door de overname gaat Grab zijn voedselbezorgdienst uitbreiden. GrabFood was al actief in bepaalde delen van Indonesië en Thailand, maar breidt binnenkort uit naar Singapore en Maleisië. Over drie maanden moet de dienst in alle grote markten van Zuidoost-Azië actief zijn. Uber Eats wordt vanaf juni niet meer ondersteund.