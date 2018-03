'Uber verkoopt Zuid-Aziatische tak aan concurrent Grab'

Dat melden zowel persbureau Reuters als Bloomberg op basis van anonieme ingewijden. Uber zou maandag in Singapore meer details over de overname bekendmaken.

Volgens de ingewijden krijgt Uber een belang van 25 tot 30 procent in een nieuw bedrijf, dat de activiteiten van Uber en Grab in Zuidoost-Azië bundelt. Het gaat om zowel de taxidienst als etenbezorgdienst Uber Eats. In een aantal regio's in Zuidoost-Azië is Grab ook actief met zijn eigen bezorgdienst, GrabFood.

Uber steekt wereldwijd veel geld in zijn diensten, in een poging om een groot deel van de markt te veroveren. Die concurrentiestrijd kostte Uber miljarden dollars.

De Japanse investeerder Softbank, dat belangen heeft in zowel Uber als Grab, zou naar verluidt hebben aangedrongen op de overname om de winstgevendheid te vergroten.

Grab

Grab heeft zijn hoofdkantoor in Singapore en is ook actief in Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam, de Filipijnen, Myanmar en Cambodja.

Zuidoost-Azië is de derde grote markt waar Uber zijn activiteiten staakt. In 2016 verkocht het bedrijf zijn Chinese tak al aan concurrent Didi Chuxing. Een jaar later volgde in Rusland een deal met internetbedrijf Yandex.

Uber en Grab wilden tegenover Bloomberg niet op de overname reageren.