Facebook-directeur Zuckerberg zegt sorry met advertentie kranten

Facebook ligt onder vuur omdat gegevens van 50 miljoen gebruikers in handen kwamen van Cambridge Analytica. Dit bedrijf gebruikte de gegevens voor gerichte politieke reclames met als doel het stemgedrag van gebruikers te beïnvloeden.

De gegevens werden gelekt via een app waarmee gebruikers tegen betaling een persoonlijkheidstest konden uitvoeren. De app verzamelde niet alleen gegevens van deelnemers, maar ook van vrienden van deze gebruikers.

In de Britse bladen zegt Zuckerberg sorry voor de vertrouwensbreuk die is ontstaan. De Facebook-directeur benadrukte zondag dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de bescherming van gebruikersgegevens.

In Groot-Brittannië waren Zuckerbergs excuses te lezen in de The Sunday Telegraph, The Sunday Times, Mail on Sunday, The Observer, Sunday Mirror en Sunday Express. In de VS stond de advertentie in The New York Times, The Washington Post en The Wall Street Journal.

Artikelen in The New York Times en The Observer met klokkenluider Christopher Wylie brachten de Cambridge Analytica-zaak een week geleden aan het rollen.

Onderzoek

De Britse privacywaakhond betrad vrijdagavond het kantoor van Cambridge Analytica in Londen om de bedrijfsruimtes te doorzoeken.

Zuckerberg is zowel door het Europees Parlement als het Amerikaans Congres uitgenodigd om opheldering te komen geven. De Facebook-topman maakte woensdag in een interview met CNN ook al excuus. Daarnaast gaf hij aan bereid te zijn om voor het Amerikaans Congres te getuigen in de zaak.

Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie en Consumentenrecht) zegt zondag tegen de Duitse krant Bild am Sonntag dat zij maandag een brief stuurt naar de top van Facebook om meer uitleg te krijgen.