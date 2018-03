Facebook verzamelde jarenlang belgeschiedenis via oude Android-versie

Het verzamelen van de gegevens was mogelijk door een functie in oude versies van het besturingssysteem Android, schrijft technologiewebsite Ars Technica.

Gebruikers die apps voor Android 4.1 (Jelly Bean) toestemming gaven om contacten uit te lezen, gaven daarmee automatisch permissie om de belgegevens te registreren, zonder de toestemming daarvoor expliciet te verlenen.

Google, de ontwikkelaar van Android, stopte in oktober 2017 met de ondersteuning voor functie die dat mogelijk maakte. Tot die tijd konden apps die via de toestemming via de oude Android-versie hadden gekregen, nog wel het telefoongebruik registreren, zelfs als de smartphone inmiddels op Android 4.1 of hoger draaide.

In iOS, het mobiele besturingssysteem van Apple, was het nooit mogelijk om gegevens over het telefoongebruik te verzamelen via een generieke toestemming voor contacten.

Verzamelen

Het verzamelen van de belgegevens door Facebook kwam aan het licht toen een man uit Nieuw-Zeeland al zijn gegevens opvroeg bij het bedrijf. Gebruikers kunnen via de instellingen op het sociale medium een kopie van hun Facebook-gegevens opvragen.

​