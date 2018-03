Initiatiefnemers referendum willen aanpassing 'aftapwet' na tegenstem

Alle gemeenten hebben vrijdag bekendgemaakt wat de uitslag van het referendum in de betreffende gemeente is. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 49,5 procent tegen de 'aftapwet' heeft gestemd. Voorstanders haalden 46,5 procent van de stemmen, terwijl 4 procent van de stemmen blanco was.

"Dit is een helder signaal van de kiezer dat de huidige wet niet volstaat", zeggen de vijf initiatiefnemers in een verklaring. "De volgende zet is aan de politiek. Het kabinet moet luisteren naar de grote hoeveelheid burgers die niet tevreden is met de wet in zijn huidige vorm."

Het referendum is niet bindend, maar raadgevend: de uitslag dient als een advies aan het kabinet. Dat een meerderheid tegen heeft gestemd, betekent wel dat het kabinet zich formeel opnieuw over de wet moet buigen.

Kiesraad

Minister Ollongren maakte vrijdag bekend dat het kabinet wacht met de bespreking van het referendum tot de Kiesraad de uitslag definitief vaststelt. Dat gebeurt donderdag 29 maart om 11.00 uur.

Ollongren, als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de Wiv, wilde niet vooruitlopen op wat het kabinet met de uitslag zal doen. Wel maakte ze duidelijk dat het kabinet niet hoopte op een nee-stem.

De initiatiefnemers van het referendum zeggen de verantwoording van het kabinet nauw te volgen. "Wij zullen opletten dat het kabinet zorgvuldig omgaat met de tegenstem. We verwachten dat de wettelijk verplichte heroverweging van de Wiv meer is dan een formaliteit en dat het kabinet aan de hand van de kritiekpunten de wet zal herzien."

Kritiekpunten

Tegenstanders, die die Wiv ook wel 'sleepwet' noemen, vinden dat de wet op verschillende punten moet worden aangepast. Zij hebben onder meer kritiek op de bevoegdheid om op grotere schaal internetverkeer af te tappen, de opslagtermijn van de verzamelde data en de manier van toezicht.