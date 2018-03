Is dit het moment om Facebook te verlaten?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (14,3 MB).

Facebook de fout in

Op Facebook werden in 2015 via een app persoonsgegevens misbruikt van 50 miljoen mensen. Wat is er precies gebeurd in dit privacyschandaal en moeten we nu van Facebook af?

Kleine meerderheid tegen 'aftapwet'

Tegenstanders van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten behaalden een kleine meerderheid met het referendum. Wat gaat er nu gebeuren?

