'Hacker Democratische Partij werkt voor Russische inlichtingendienst'

Dat schrijft The Daily Beast.

De locatie die de onderzoekers van het IP-adres van de hacker konden afleiden, wees op het hoofdkwartier van de Russische militaire inlichtingendienst GRU in Moskou.

De onderzoekers zouden erachter zijn gekomen nadat de hacker vergat zijn VPN aan te zetten. Een VPN kan een verbinding versleutelen en omleiden via een andere locatie dan waar de gebruiker zich bevindt.

Democratische hack

Het gaat in dit geval om een hacker genaamd 'Guccifer 2.0' die in 2016 zei verantwoordelijk te zijn voor de hackaanval op het Nationaal Congres van Amerikaanse Democratische Partij (DNC). Daarbij zouden meerdere documenten van de partij zijn buitgemaakt.

Onder die bestanden was een onderzoeksrapport over de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, een lijst met grote donateurs van de DNC en circa twintigduizend e-mails. De hacker deelde de documenten met Wikileaks.

De e-mails bevatten een paar gênante onthullingen, zoals het feit dat de leiding van de Democratische partij bevooroordeeld was in de strijd tussen Hillary Clinton en haar partijrivaal Bernie Sanders. Er werden echter geen bewijzen gevonden dat de top van de DNC Clinton ook met daden voortrok.

Ruslandonderzoek

De ontdekking dat Guccifer een medewerker van de Russische GRU is, is op meerdere fronten een opmerkelijke. Het is een verdere bevestiging dat de Russische overheid heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Daarnaast roept het nieuwe vragen op over de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Trump-adviseur Roger Stone correspondeerde namelijk via privéberichten op Twitter met Guccifer en verdedigde de hacker daarna in het openbaar.

Als de identiteit van Guccifer definitief kan worden bevestigd, betekent dit mogelijk dat speciaal aanklager Robert Mueller hem in staat van beschuldiging kan stellen in het kader van het Ruslandonderzoek.