Jonge stemmers bij referendum vaker tegen 'aftapwet' dan ouderen

Dat meldt de NOS op basis van resultaten van onderzoeksbureau Ipsos.

Van de 18- tot 24-jarigen stemde bijna twee derde (63 procent) tegen de wet, die ook wel 'aftapwet' wordt genoemd. Mensen van 65 jaar en ouder stemden in 43 procent van de gevallen tegen.

Uit de analyse van tussenliggende categorie├źn van mensen tussen de 25 en 34 jaar, mensen van 35 tot 49 jaar en 50- tot 64-jarigen blijkt dat jongere mensen vaker tegen de wet stemden dan ouderen. In deze groepen kleurden respectievelijk 59 procent, 53 procent en 49 procent het bolletje 'tegen' rood.

Opkomst

Jongere kiezers kwamen minder vaak opdagen dan ouderen. In de jongste groep kiezers (18 tot 24 jaar) maakte 41 procent de gang naar het stembureau. In de groep oudste kiezers (65 jaar of ouder) was de opkomst 63 procent.

In totaal hebben 379 van de 380 gemeenten (95,5 procent van de stemmen) de resultaten van het referendum doorgegeven. Op basis daarvan is de landelijke opkomst voor het referendum 51,5 procent. Alleen de gemeente Amsterdam moet de uitslag nog bekendmaken.

Op basis van de overige gemeenten heeft een meerderheid van 48,7 procent tegen de Wiv gestemd. 47,3 procent stemde voor de wet, terwijl 4 procent van de stemmen blanco of ongeldig was.

De uitslag van het referendum is raadgevend: het kabinet is niet verplicht de stem van het volk over te nemen. Dat de meerderheid tegen de Wiv heeft gestemd, betekent wel dat de regering zich moet verantwoorden over wat het uiteindelijk met de uitslag doet.