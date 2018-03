Zakelijke chatdienst Slack laat werkgevers privéchats van personeel lezen

Dat staat vermeld in nieuwe regels voor het chatprogramma's, ontdekte Fast Company. Bedrijven met een betaald Plus- of Enterprise-abonnement kunnen voortaan alle privégesprekken van gebruikers exporteren.

Bij de exporteerfunctie worden alle berichten in één-op-één-gesprekken en uit privékanalen gedownload. De werkgever hoeft geen toestemming te vragen aan personeel om de berichten te downloaden.

Bedrijven met een gratis Slack-groep kunnen ook privéberichten ontvangen, maar moeten daarbij een gerechtelijk bevel of toestemming van werknemers hebben. Wetgeving in een land kan er ook voor zorgen dat werkgevers de berichten mogen inzien.

Iedere werkgever

Een vergelijkbare functie was al langer binnen Slack beschikbaar, maar werd alleen aangeboden bij een select aantal grote bedrijven. Nu is iedere werkgever met een betaald Slack-abonnement in staat om de berichten in te zien.

Volgens een woordvoerder van Slack is de functie ingevoerd om te voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving.