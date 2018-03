Cambridge Analytica had volgens CEO belangrijke rol bij verkiezingen VS

Dat zei de inmiddels geschorste topman Alexander Nix in een verborgen camera-opname van het Britse Channel 4. Daarbij deed een undercoverjournalist zich voor als iemand die verkiezingen in Sri Lanka wilde beïnvloeden.

"Wij deden al het onderzoek, verzamelden alle data, analyseerden alles en bepaalden wie de doelwitten waren", vertelt Nix in de video. "We waren verantwoordelijk voor de digitale campagne en de televisiecampagne. Onze data was informatie voor de gehele strategie."

Cambridge Analytica werd afgelopen week geschorst van Facebook, toen bleek dat het bedrijf de data van 50 miljoen gebruikers had misbruikt om psychologische profielen samen te stellen. Deze data werd ingezet om politieke reclames voor cliënten te tonen.

Zondebok

Aleksandr Kogan, de academicus die tot 2014 voor Cambridge Analytica data van Facebookgebruikers verzamelde, zegt dat hij als zondebok wordt gebruikt. Tegen de BBC zegt hij dat hij geen idee had dat de gegevens ten gunste van de verkiezingscampagne van Donald Trump zouden worden gebruikt.

"De gebeurtenissen van afgelopen week zijn een totale schok voor mij", zegt hij. "Volgens mij word ik in principe gebruikt als zondebok door zowel Facebook als Cambridge Analytica."

Klokkenluider

Volgens een klokkenluider werd de data onder andere ingezet voor de Trump-campagne tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De dataverzameling zou zijn geleid door Steve Bannon, die later chef in het Witte Huis werd.

Nix werd op dinsdag geschorst. Zijn uitspraken "vertegenwoordigen niet de waarden of werkwijze van het bedrijf", aldus een verklaring van het bedrijf in handen van Reuters. "Het feit dat hij is geschorst, laat zien hoe serieus we dit nemen."