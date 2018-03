Bedrijf dat Facebook-data misbruikte schorst CEO

Cambridge Analytica zegt in een verklaring zich niet te herkennen in de uitspraken van CEO Alexander Nix.

Nix deed enkele opvallende uitspraken in heimelijk opgenomen beelden van het Britse Channel 4. De CEO zei onder meer dat hij politieke kandidaten zou kunnen chanteren.

Dat zei Nix te doen door prostituees naar kandidaten te sturen, of aanbiedingen tot omkoping stiekem op te nemen en via internet te verspreiden. De uitspraken van Nix werden tussen november 2017 en januari 2018 opgenomen.

Data-misbruik

Het relatief onbekende Cambridge Analytica kwam deze week in opspraak toen bleek dat het op zeer grote schaal misbruik heeft gemaakt van data van zeker 50 miljoen Facebook-gebruikers.

Met die data maakte Cambridge Analytica een systeem waarmee Facebook-gebruikers veel doelgerichter konden worden aangesproken dan met normale advertentie-methoden op de site.

Het databedrijf werkte onder meer met de presidentscampagne van Donald Trump in 2016. Het omstreden dataproject van Cambridge Analytica zou in zijn begindagen onder leiding hebben gestaan van Steve Bannon, later hoofd van de verkiezingscampagne van Trump en chef strategie van het Witte Huis, een positie die hij in 2017 verliet.

Dinsdag werd bekend dat er zowel in Europa als in de VS onderzoeken worden gestart naar de misbruikte Facebook-data.