Ingehuurde digitaal forensisch onderzoekers Facebook teruggefloten

Dat heeft het sociale medium maandag bekendgemaakt.

De onderzoekers waren aanwezig op het Britse kantoor van Cambridge Analytica. Omdat ook een Britse toezichthouder een onderzoek start, zijn ze verzocht om te vertrekken.

Facebook ligt onder vuur omdat informatie van 50 miljoen gebruikers misbruikt is voor politieke reclame. De gegevens kwamen in handen van Cambridge Analytica, een bedrijf dat data gebruikt en psychologische profielen opstelt om mensen van bepaalde standpunten te overtuigen.

De data werden verzameld door onderzoeker Aleksandr Kogan, die de gegevens doorspeelde aan Cambridge Analytica. Facebook kwam er al in 2015 achter dat de gegevens bij Cambridge Analytica terecht waren gekomen. Daarop eiste het sociale medium dat het data-analysebedrijf de data zou vernietigen.

Facebook schorste Cambridge Analytica pas vrijdag compleet van zijn platform. Dat gebeurde nadat een voormalig medewerker van het bedrijf zijn verhaal deed aan The New York Times en The Observer.

Ook de onderzoeker die de app bouwde waarmee de gegevens werden verzameld en de klokkenluider die zijn verhaal deed aan de media, zijn van Facebook geschorst.

'Data zijn vernietigd'

Cambridge Analytica zei in 2015 dat het bedrijf de data had vernietigd die het van de onderzoeker in handen kreeg. Facebook wilde dat de ingehuurde digitaal forensisch onderzoekers die bewering gaan controleren.

Volgens Facebook had Cambridge Analytica ingestemd om de door Facebook ingehuurde forensisch onderzoekers toe te laten op zijn servers.

Ook onderzoeker Kogan had volgens het sociale medium toegezegd de forensisch digitaal onderzoekers toe te laten op zijn systemen. Klokkenluider Christopher Wylie zou volgens het sociale medium tot nu toe geweigerd hebben.

Opheldering

De Democratische senator Ron Wyden stuurde maandag een brief naar Facebook-directeur Mark Zuckerberg. Daarin vroeg hij de oprichter van het sociale medium om opheldering.

"De verontrustende berichtgeving over het gemak waarmee Cambridge Analytica in staat was om de privacy-instellingen van Facebook te misbruiken, stelt niet alleen de behoedzaamheid en de wenselijkheid van Facebooks zakelijke verrichtingen ter discussie, maar ook de gevaren van het gebruik van persoonlijke informatie voor financieel gewin", schreef Wyden.

Facebook zegt dat het bedrijf de app die onderzoeker Kogan gebruikte om gegevens van Facebook-gebruikers te verzamelen, vandaag de dag niet zou toestaan.