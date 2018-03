Japan boos om massale illegale Dragon Ball-vertoningen in Mexico

De langlopende Dragon Ball-serie is in Mexico en veel Zuid-Amerikaanse landen mateloos populair. In een aflevering die afgelopen weekend in Japan werd uitgezonden, werd een langverwachte strijd tussen de hoofdpersoon en zijn sterkste tegenstander uitgevochten.

Dat gevecht werd in onder meer Mexico met posters geadverteerd alsof het om een grote bokswedstrijd ging. De aflevering met het gevecht werd dit weekend door onder meer gemeentehuizen op grote schermen uitgezonden.

Geen toestemming

Er kwamen tienduizenden mensen op die publieke uitzendingen van Dragon Ball af. Hoewel de straten vol stonden, hadden de overheden helemaal geen toestemming voor het uitzenden van die afleveringen, meldt TorrentFreak.

De ambassadeur van Japan heeft voorafgaand aan de publieke uitzending een brief geschreven aan verschillende lokale overheden van Mexico, meldt El Español. In de brief roept de ambassadeur op om uitzendingen te staken, indien die illegaal zijn.

Illegaal gedownload

Dragon Ball-maker Toei Animation zei vorige week al dat niemand de licentierechten had om de serie elders uit te zenden. De studio veroordeelde "illegale screenings die piraterij in de hand werken". De enige manier om de afleveringen zo snel na de uitzending buiten Japan te bekijken, is om ze via bijvoorbeeld bittorrent illegaal te downloaden.

Die waarschuwing lijkt sommige Mexicaanse steden te hebben afgeschrikt, andere steden hebben de uitzendingen alsnog op grote schermen aan tienduizenden mensen laten zien. De aflevering werd op straat uitgezonden in onder meer Chili, Peru, El Salvador en Ecuador.

Het is niet duidelijk of Japan diplomatieke sancties gaat opleggen vanwege het illegaal uitzenden van de populaire animatieserie.