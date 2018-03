'Democraten VS willen hulp van Apple en Twitter bij Ruslandonderzoek'

Dat blijkt uit een intern document in handen van The Intercept. Hierin beschrijven de Democraten hoe zij het onderzoek zouden voorzetten als ze een meerderheid bemachtigen in het Huis van Afgevaardigden. Daarover zal in november worden gestemd.

De Democraten zouden Apple willen verzoeken om een lijst met gedownloade apps van Jared Kushner te overhandigen. Hieruit zou moeten blijken of hij bepaalde chatapps heeft gedownload die gebruikmaken van encryptie.

Bepaalde vormen van encryptie maken het nagenoeg onmogelijk voor inlichtingendiensten om mee te lezen met berichten.

Privéberichten

Twitter zou bij de dagvaarding worden verzocht om privéberichten van Trump's personeel en Wikileaks over te dragen. Wikileaks publiceerde in 2016 de e-mails van de Democraten die bij een hack waren gestolen.

Tot slot zou WhatsApp worden gevraagd om chatberichten van verdachten te overhandigen. Er is een aanzienlijke kans dat dit niet mogelijk is, omdat chats op WhatsApp inmiddels ook encryptie gebruiken.

Onderzoek

Het is onduidelijk of de Democraten ook daadwerkelijk de techbedrijven mogen dagvaarden. Als ze in november geen meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen behalen, zal het onderzoek niet hun verantwoordelijkheid worden.

Op het moment voert de FBI wel al een onderzoek uit naar de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.