Toezichthouder inlichtingendiensten geniet van discussie over 'aftapwet'

Dat vertelde voorzitter Harm Brouwer in een opname van de NOS op 3-podcast.

"Ik vind het een fantastische discussie", aldus Brouwer. "Ik geniet van deze periode waarin er door jong en oud wordt gediscussieerd over het bestaan, de werking en de bevoegdheden van de inlichtingendiensten."

Brouwer zal als voorzitter van de CTIVD verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die ook wel de 'aftapwet' of 'sleepwet' wordt genoemd.

De nieuwe wet bevat "buitengewoon complexe materie", vertelt Brouwer. "Ga al deze nieuwe bevoegdheden maar eens in een nieuwe wet beschrijven. In veel omringende landen gebeurt hetzelfde en zijn er hoogoplopende discussies gevoerd."

Niet volmaakt

Als de voorzitter de wet een rapportcijfer moest geven, dan zou dat volgens hem een zeven zijn. "We vinden het een werkbare wet, maar hij is niet volmaakt."

"In de afgelopen periode zijn er toezeggingen gedaan en amendementen aangenomen. In een brief zijn ook aanvullende waarborgen gecreëerd. Sommige van die punten vinden we zo essentieel dat we zeggen: die had je in de wet moeten doen."

Volgens Brouwer is het onmogelijk dat een later kabinet die toezeggingen buiten de wet zal negeren. "Dat kan juridisch niet."

De voorzitter gaat woensdag tijdens het referendum voor de aftapwet stemmen.

