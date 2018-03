Hacker die Wikileaks-klokkenluider Manning aangaf bij autoriteiten overleden

Dat heeft de vader van de voormalig hacker bekendgemaakt op Facebook.

"Met groot verdriet en een gebroken hart moet ik aan alle vrienden en kennissen van Adrian mededelen dat hij dood is", schrijft hij.

Lamo werd vooral bekend als de man die informatie over klokkenluider Chelsea Manning, die destijds nog bekendstond als Bradley Manning, doorgaf aan de Amerikaanse autoriteiten.

Daarvoor verwierf hij bekendheid door hacks bij onder meer The New York Times, Microsoft en Yahoo. Het slapen bij vrienden op de bank of in verlaten gebouwen, leverde hem de bijnaam 'dakloze hacker' op.

De oorzaak van Lamo's overlijden is niet bekend.

Chelsea Manning

Manning werd in mei 2010 gearresteerd in Irak op verdenking van het lekken van video's en documenten aan Wikileaks. In chatgesprekken met Lamo bekende ze die daad, waarop Lamo haar aangaf bij de autoriteiten, naar eigen zeggen omdat hij vond dat Manning met de lekken de staatsveiligheid in gevaar bracht.

Manning werd in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar. In mei 2017 werd ze vrijgelaten, nadat president Barack Obama haar aan het einde van zijn termijn gratie verleende.