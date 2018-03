Facebook zegt sorry voor zoeksuggesties video's kindermisbruik

Dat schrijft The Guardian.

Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die vanaf donderdagmiddag in de zoekbalk van Facebook zochten naar video's, kregen ongepaste suggesties over kindermisbruik. Facebook gaf de zoeksuggesties in ieder geval op de Engels- en Spaanstalige versie van het sociale medium.

In een verklaring aan The Guardian verontschuldigde het bedrijf zich voor het voorval. "Zodra we ons bewust waren van de aanstootgevende zoeksuggesties, hebben we ze verwijderd. De zoekbalk voorspelt waar mensen op Facebook naar zoeken, en de suggesties zijn geen afspiegeling van wat er daadwerkelijk op het platform te vinden is."

Het sociale medium zegt te onderzoeken hoe de ongepaste suggesties tevoorschijn kwamen. Het platform staat geen afbeeldingen en video's van kindermisbruik toe.

Of de Nederlandstalige versie van Facebook ook ongepaste suggesties gaf, is niet bekend.

Enquête

Facebook lag begin maart nog onder vuur door een enquête waarin het bedrijf aan gebruikers vroeg of zij kinderlokken zouden toestaan. Het bedrijf verontschuldigde zich voor de enquêtevraag.