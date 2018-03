Apple blokkeert App Store in Iran

Dat vertellen meerdere getroffen gebruikers aan Bleeping Computer.

Iraanse iPhone-gebruikers die de App Store bezoeken krijgen een foutmelding in beeld. Hierin staat vermeld dat de App Store niet in het land beschikbaar is.

De blokkade lijkt locatiegebonden te zijn. Gebruikers die via een VPN vanaf een buitenlands adres verbinden, hebben alsnog toegang tot de App Store.

Sancties

Apple verwijderde eerder al veel Iraanse apps uit de App Store. Daarmee voldeed het bedrijf aan sancties die zijn opgelegd door de Amerikaanse overheid.

De iPhone wordt wegens de Amerikaanse sancties officieel niet in Iran verkocht. De telefoon is via omwegen echter alsnog verkrijgbaar.