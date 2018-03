'Originele Amazon-series leveren bedrijf vijf miljoen Prime-leden op'

Dat schrijft persbureau Reuters op basis van interne Amazon-documenten en ingewijden die bekend zijn met de videostrategie van het bedrijf.

De documenten bevatten informatie over originele Amazon-series zoals Top Gear-opvolger The Grand Tour en dramaseries zoals The Man In The High Castle. De documenten omvatten de periode van eind 2014 tot begin 2017 en benoemen cijfers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Japan. In deze landen was Prime Video beschikbaar voordat de dienst wereldwijd werd uitgerold.

Met de originele tv-series hoopt Amazon meer gebruikers naar zijn Prime-dienst te lokken. Het bedrijf berekent volgens ingewijden hoeveel de investering in een tv-programma kost per nieuwe Amazon Prime-gebruiker die het programma oplevert.

Uit de documenten blijkt dat The Grand Tour van voormalig Top Gear-presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond and James May voor elke 49 dollar een nieuwe Prime-abonnee oplevert. Het eerste seizoen van The Man In The High Castle kostte 63 dollar per nieuwe betalende gebruiker.

Andere originele Amazon-programma's doen het minder goed. Uitschieter is de dramaserie Good Girls Revolt. De tv-serie kostte 1.560 dollar per nieuwe Prime-gebruiker. Amazon annuleerde de show na het eerste seizoen.

Amazon Prime

Een lidmaatschap van Amazon Prime kost in de Verenigde Staten ongeveer honderd dollar per jaar. In landen waar de dienst beschikbaar is, hanteert het bedrijf vergelijkbare prijzen.

Met de dienst kunnen gebruikers producten binnen één of twee dagen gratis laten bezorgen en gebruikmaken van extra's bij andere Amazon-diensten.

De interne documenten gaven geen informatie over hoe lang een nieuw abonnee Prime afneemt. Ook is niet bekend hoeveel aankopen de abonnees op Amazon doen. Amazon-directeur Jeff Bezos zei eerder wel dat Prime-leden vaker producten kopen dan niet-leden. Het bedrijf wilde niet op de documenten reageren.