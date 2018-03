'Gewelddadige games geen eSports op Olympische Spelen'

Dat zegt Zhang Dazhong, de directeur van AliSports, de sporttak van de Chinese webwinkelgigant Alibaba, in gesprek met Bloomberg.

Alibaba is tot 2028 een van de grootste sponsors van de Olympische Zomer- en Winterspelen. De AliSports-tak zet in China ook flink in op eSports, het competitief spelen van videogames.

"In gesprekken met het IOC is gebleken dat zij meer open staan voor vreedzame games", zegt Zhang. "Daarom focussen wij ons voor de ontwikkeling van eSports op titels die meer aan echte sporten gerelateerd zijn, in plaats van zeer gewelddadige games."

Gewelddadige games

In augustus 2017 maakte de organisatie van de Olympische Spelen van Parijs in 2024 bekend open te staan voor het toevoegen van eSports. IOC-voorzitter Thomas Bach zei rond die tijd ook tegen de South China Morning Post dat games waarin geweld, explosies en het doden van personages of medespelers voorkomt, niet thuishoren op de Olympische Spelen.

Bij welke games het IOC de grens trekt, is onduidelijk. Games zoals Call of Duty, Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone, League of Legends, Overwatch, PlayerUnknown's Battlegrounds, Rocket League en StarCraft kennen een grote competitieve scene, maar verschillen in de mate van gewelddadigheid.

Bach zei in augustus dat de interesse van het IOC vooral ligt bij games die echte sporten weerspiegelen.