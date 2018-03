Google gaat reclame voor cryptovaluta blokkeren

Dat maakt Google woensdag bekend.

Het bedrijf past de regels aan van zijn advertentiebeleid. Ook reclames voor 'initial coin offering's' (ICO) zijn niet meer toegestaan. Dat zijn cryptovaluta die bedrijven uitgeven in plaats van aandelen.

"We kunnen niet in de toekomst kijken om te zien waar het heen gaat met cryptovaluta", zegt Scott Spencer tegen CNBC. "Maar we hebben genoeg schade bij consumenten gezien waardoor we dit met extreme voorzichtigheid willen behandelen."

Gewiste advertenties

In 2017 wiste Google bijna twee keer meer advertenties dan in 2016. Het gaat daarbij om reclames die de regels van Google overtraden.

Het aantal gewiste advertenties in 2017 komt neer op het verwijderen van honderd reclames per seconde. In totaal werden 3,2 miljard advertenties gewist, terwijl dat er een jaar eerder nog 1,7 miljard waren.

Onder de gewiste advertenties waren bijvoorbeeld phishing-berichten, die gebruikers proberen voor de gek te houden, om zo onder andere wachtwoorden te stelen.

Ook werden 79 miljoen advertenties geblokkeerd, omdat ze naar websites leidden met malware. Google identificeerde en blokkeerde 48 miljoen advertenties die gebruikers software lieten downloaden.

Verder blokkeerde Google 320.000 uitgevers van zijn advertentieplatform. Dat waren er drie keer meer dan in 2016.