YouTube biedt extra informatie bij video's rond samenzwering

De nieuwe functie wordt de komende weken uitgerold, vertelt YouTube-CEO Susan Wojcicki.

Bij bijvoorbeeld een video over de maanlanding komt direct onder de video een stukje tekst te staan. Deze tekst geeft feitelijke informatie over het onderwerp van de video. De informatie zal afkomstig zijn van Wikipedia.

Populaire theorieën

De betreffende video blijft wel gewoon beschikbaar. Naast de maanlanding noemde Wojcicki video’s over chemtrails als voorbeeld. Volgens de YouTube-CEO zal het bedrijf kijken naar populaire samenzweringstheorieën waar op YouTube veel over gesproken wordt.

Gebruikers kunnen op de tekst klikken om meer informatie te krijgen. Ze worden dan doorgestuurd naar Wikipedia.

Disinformatie

De nieuwe functie is een reactie van YouTube op disinformatie en nepnieuws op de site. Het afgelopen jaar kwam YouTube meerdere malen onder vuur te liggen, bijvoorbeeld vanwege video’s over slachtoffers van de schietpartij in Parkland, Florida.

In deze filmpjes werden studenten die de schietpartij overleefd hadden en in de media opriepen tot maatregelen neergezet als acteurs. Of YouTube ook op zulke actuele gevallen kan inspelen of dat deze video’s moeten worden verwijderd, liet Wojcicki in het midden.