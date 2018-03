'Software gemeenteraadsverkiezingen nog steeds onveilig'

Stemhulp: Ontdek welke politieke partij het beste bij je past.

Dat zeggen beveiligingsonderzoekers die de software onderzochten tegen RTL Nieuws.

Ethisch hacker Sijmen Ruwhof ontdekte in de software ruim vijftig beveiligingsrisico's. Daarvan merkt hij er tien aan als 'hoog risico'. Hackers kunnen de kwetsbare software misbruiken om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden.

Ruwhof concludeerde in 2017 ook al dat de betreffende software, met de naam Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), kwetsbaar is voor aanvallen. Gemeenten voeren de uitslag van lokale stembureaus in in OSV. De software telt de stemmen bij elkaar op en bundelt die in een document.

Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk besloot destijds dat de stemmen niet alleen met software, maar ook handmatig opgeteld moesten worden. Huidig minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren draait die beslissing, tegen adviezen van experts in, weer terug.

Ministerie: 'Software is veilig'

De nieuwe versie van de software is volgens Ollongren voldoende beveiligd tegen hackers. Om manipulatie tegen te gaan, mogen computers waar de software op draait ook niet aangesloten zijn op internet. Volgens diverse deskundigen is dat echter niet afdoende. "Een slimme aanvaller kan natuurlijk ook alle gemeentecomputers een maand van tevoren hacken, als ze nog wel op internet zijn'', aldus beveiligingsexpert Arjen Kamphuis tegen RTL Nieuws.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een eerste reactie dat de verkiezingsuitslagen achteraf voor iedereen te controleren zijn. Daarmee doelt het ministerie op de processen-verbaal van de stembureaus en de bestanden van ingevoerde stemmen. Het ministerie verwacht door de software te gebruiken minder fouten, waardoor het de voorkeur heeft boven handmatig optellen.

De Kiesraad erkent dat het systeem aan vernieuwing toe is, maar noemt de risico's "klein en beheersbaar". De software wordt alleen ter ondersteuning gebruikt. Daardoor kan er "altijd worden teruggevallen op papieren resultaten". Volgens de Kiesraad zijn er voldoende waarborgen om de verkiezingen veilig en betrouwbaar te laten verlopen.

