Mac-app bleek ongevraagd cryptomunten te mijnen

Calendar 2 is een populaire agenda-app voor de Mac, die verkrijgbaar was via de Mac App Store. Apple controleert of apps in die winkel zich aan zijn richtlijnen houden.

Calendar 2 bevatte echter een optie waarbij de app cryptomunt Monero mijnde, meldt Ars Technica. Daarbij zou de app op momenten dat de computer niet intensief gebruikt werd, de processorkracht inzetten om Monero-munten te genereren.

Niet betalen

Zo konden gebruikers die niet wilden betalen voor de app, toch alle functies gebruiken. Normaal gesproken kosten die functies een vast maandbedrag of een hoger eenmalig bedrag.

De functie bleek echter standaard ingeschakeld te zijn, ook zonder toestemming van de gebruiker. Bovendien lag het verbruik van de mining-functie veel hoger dan beloofd.

De app zei dat het minen van cryptovaluta op de achtergrond maar 10 tot 20 procent van de rekenkracht van de processor zou gebruiken. Maar ontevreden klanten meldden dat de kalender-app ongevraagd alle rekenkracht van hun Mac gebruikte. Daardoor werden de computers veel trager, en lag het energieverbruik hoger.

Bugs

Gregory Magarshak, oprichter van of Calendar 2-ontwikkelaar Qbix, zegt in een verklaring dat de miner twee bugs bevatte. De eerste bug zorgde ervoor dat er ook zonder toestemming van de gebruiker cryptovaluta werd gemined. De tweede bug zorgde voor het veel hogere processorgebruik.

De miner werd door Qbix uit Calendar 2 verwijderd, maar inmiddels is de hele App uit de App Store gehaald. Het is niet duidelijk of de ontwikkelaar of Apple de app heeft verwijderd. Ook bevatten de richtlijnen van Apple geen nadrukkelijke regels over het minen van cryptovaluta.