Microsoft-vrouwen dienden in zes jaar tijd 238 discriminatieklachten in

Dat blijkt uit gerechtelijke documenten, schrijft Reuters.

Het cijfer werd aangehaald door eisers die Microsoft aanklagen. Volgens hen wijst het bedrijf constant loonsverhogingen of promoties af aan vrouwen. Volgens Microsoft is zo'n beleid er niet.

De rechtszaak werd in 2015 aangespannen, maar advocaten willen verder als groepsvordering. Daarbij kunnen tot wel achtduizend vrouwen zijn aangesloten. Beide partijen wisselen documenten uit voor de rechtszaak, die nog niet gepland staat.

Onderzoek

Van de 118 ingediende klachten over discriminatie, werd er één als gegrond verklaard door Microsoft. Advocaten noemen het aantal klachten "schokkend" en zeggen dat Microsoft niet genoeg onderzoek heeft gedaan.

Het bedrijf ontkent dat en zegt 55 miljoen dollar per jaar te investeren in promotie van diversiteit en saamhorigheid. In totaal werken er 74.000 vrouwen bij Microsoft in de VS.