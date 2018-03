Reddit zal nooit echte identiteit van gebruikers eisen

Tijdens de conferentie SXSW vertelt medeoprichter Steve Huffman dat het hebben van controle over je eigen identiteit erg belangrijk is. Momenteel staat al in de regels van Reddit dat het verboden is de identiteit van andere gebruikers te onthullen.

“We gaan nooit eisen, en ik zeg niet snel nooit, dat je je identiteit uit de echte wereld moet gebruiken”, aldus Huffman. De vraag of Reddit-gebruikers met hun echte naam zouden moeten inloggen, komt voort uit de controversiële uitspraken die soms op de site gedaan worden.

Verschillende identiteiten

Volgens Huffman hebben mensen verschillende identiteiten en moet het mogelijk zijn dat op Reddit ook te hebben.

“Je bent iemand anders op je werk dan thuis en dan als je je hobby uitoefent. Dat is belangrijk en daarvoor moet ruimte zijn op Reddit”, aldus de 34-jarige medeoprichter die in 2015 terugkeerde als CEO bij Reddit na een paar jaar van afwezigheid.

Groeipijnen

Sinds hij CEO is, is er het nodige veranderd. Zo zijn de huisregels een stuk strenger geworden en is er veel personeel vertrokken. “Van de zeventig mensen die er werkten toen ik in 2015 terugkwam, werken er nu nog minder dan twintig.”

Voor de toekomst ziet Huffman vooral uitdaging in het behouden van de goede bedrijfscultuur en het omgaan met groeipijnen: “We zijn afgelopen jaar gegroeid van 140 naar ruim driehonderd werknemers en we groeien nog steeds.”

Beursgang

De groei van het bedrijf zorgt voor vragen over een beursgang. Reddit is sinds 2006 in handen van uitgever Condé Nast, maar opereert als los bedrijf. Huffman wilde niet te veel ingaan op de beursgang, maar gaf eind 2017 al aan het wel te overwegen.

“We hebben nog tijd”, zegt de CEO er nu over. “Maar ik wil uiteindelijk onze werknemers die we deels in aandelen belonen en onze investeerders wel uitbetalen.”