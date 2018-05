Extreem-rechtse websites steeds populairder

"Het is niet verwonderlijk dat uit het deelnemersveld van de website ' holland-hardcore ' een aantal personen is overgegaan tot gewelddadige acties, waaronder de brandstichting in een islamitische school", zegt Willem Hart van de antifascistische onderzoeksgroep Kafka tegen Trouw.

Volgens de onderzoekers zijn er vijftien van dergelijke forums in Nederland, waarvan Holland Harcore en Stormfront de belangrijkste zijn.

Het aantal meldingen van discriminatie op het internet is gestegen van ruim 1200 in 2003 naar 1800 in 2004. Een van de meeste opvallende stijging betreft het aantal gemelde uitingen over islamofobie.

In een jaar tijd is het aantal verdubbeld van 231 naar 409 in 2004, terwijl het aantal in 2003 juist was teruggegelopen. De moord op Theo van Gogh heeft volgens het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) hier een belangrijk aandeel in gehad. Na november 2004 constateerde het MDI veel meer discriminerende opmerkingen over moslims dan daarvoor.