iPhone-fabrikant Foxconn klaar voor beursgang

De notering aan de beurs van Shanghai van het bedrijf, dat onder meer in opdracht van Apple iPhones en Mac mini's maakt, kan het grootste beursdebuut in China sinds 2015 worden.

De waarde van Foxconn wordt geschat op 400 miljard yuan, omgerekend ruim 51 miljard euro. Dat is evenveel als bijvoorbeeld een gevestigd bedrijf Sony. De omzet van ruim 45 miljard euro afgelopen jaar was vergelijkbaar met die van Amerikaanse beursgiganten als Disney en HP Inc.

Meerdere bedrijven

Foxconn is in het westen vooral bekend als toeleverancier van Apple, maar maakt ook een breed scala andere techproducten in opdracht van andere bedrijven.

Foxconn-moederbedrijf Hon Hai heeft ambities om ook zelf technologie te ontwikkelen en kondigde in zijn prospectus aan 3,5 miljard euro te investeren in ontwikkeling en onderzoek.