Twitter wil verificatievinkjes voor iedereen beschikbaar maken

Dat zei Twitter-CEO Jack Dorsey in een livestream op Periscope.

"We willen het verificatieproces openstellen voor iedereen", aldus de topman. "Op een manier die schaalbaar is, waarbij Twitter niemand in de weg staat en mensen meer feiten over zichzelf kunnen verifiëren."

Het blauwe vinkje op Twitter laat zien dat de identiteit van een gebruiker door het sociale netwerk is geverifieerd. "Veel gebruikers denken echter dat het vinkje laat zien wie betrouwbaar is", vertelt Dorsey aan The Verge.

Racisme

In november verwijderde Twitter de verificatievinkjes van racistische gebruikers, omdat de accounts de richtlijnen van het sociale netwerk schonden.

"Als we iedereen gaan verifiëren, dan verandert de betekenis van het vinkje en gaan gebruikers accounts zonder verificatie als verdacht zien", denkt Dorsey. Het is onduidelijk wanneer het verificatieproces breder wordt opengesteld.