Facebook had volgens medeoprichter slechte invloed op politiek

Dat stelt medeoprichter Chris Hughes, aldus TechCrunch. Hij verwees daarmee naar hoe Rusland probeerde nepnieuws te verspreiden.

"De algoritmes hierachter zijn niet neutraal", aldus Hughes. "Facebook moet nu als eerste erkennen wat voor verantwoordelijkheid het platform heeft."

Volgens de medeoprichter heeft het techbedrijf inmiddels wel de juiste stappen gemaakt. "Facebook begint inmiddels maatgevende keuzes te maken over wat mensen te zien moeten krijgen."

Hughes twijfelt echter of de nieuwe initiatieven voldoende zullen zijn om de impact op politiek te veranderen. "We gaan nog zien of het bedrijf de juiste veranderingen teweeg zal brengen."

In 2002 woonde Hughes samen in een studentenwoning met Facebook-baas Mark Zuckerberg, waar ze samen het sociale netwerk begonnen. Hij vertrok in 2004 om zijn studie af te maken, waarna hij in 2006 terugkeerde bij Facebook. Hij verliet het bedrijf in 2007 definitief.

Amerikaanse verkiezingen

Facebook ligt in de Verenigde Staten al langer onder vuur vanwege de verspreiding van Russisch nepnieuws tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Hiermee zou Rusland hebben geprobeerd om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

Inmiddels heeft het techbedrijf meerdere initiatieven tegen nepnieuws aangekondigd, waaronder een recente campagne in Nederland.