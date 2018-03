Rechter: 'Bedienen smartphone in houder tijdens autorijden toegestaan'

Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden woensdag beslist. De rechter deed de uitspraak in een hoger beroep dat door het Openbaar Ministerie (OM) was aangespannen.

Een telefoon mag volgens de wet in de auto alleen handsfree worden bediend, bijvoorbeeld via een spraakassistent. Het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden mag niet. Ook het vastklemmen van een telefoon tussen het hoofd en een schouder, is strafbaar. Navigatiesoftware gebruiken op een smartphone mag wel.

In augustus 2017 oordeelde een rechter in een zaak al dat er tijdens het autorijden geen verschil is tussen het vasthouden van een telefoon in de hand en het bedienen van een smartphone in een houder.

'Vasthouden'

Daarmee stelde de rechter de officier van justitie in het gelijk. Toch stapte het Openbaar Ministerie niet veel later naar het gerechtshof. Door een hogere rechter over de zaak te laten oordelen, hoopte het OM dat er meer duidelijkheid over het bedienen van een smartphone tijdens het autorijden zou ontstaan.

"Wij willen graag van de hoogste instantie een uitspraak, die hopelijk ook in bredere zin duidelijkheid schept over wat wel en wat niet onder 'vasthouden' valt", zei een woordvoerder destijds tegen NU.nl.