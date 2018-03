Aanraken smartphone in houder tijdens autorijden niet verboden

De kwestie draait om een automobilist die in Sneek een boete van 230 euro had gekregen omdat hij een mobieltje in een handsfreehouder bediende. Hij stapte naar de kantonrechter.

Die oordeelde dat aanraken gelijkstaat aan het vasthouden van een telefoon, wat verboden is. Het hof is het daar niet mee eens en zet een streep door de boete.

''Uit deze uitspraak kan niet worden opgemaakt dat het bedienen van een mobiel in een houder altijd mag", aldus persraadsheer Leo Wemes.

''Het begrip vasthouden heeft een beperkte betekenis. Om de wet op dit gebied op te rekken, is niet de taak van het hof. Er zullen altijd omstandigheden zijn waarbij het bedienen van een telefoon in een houder wel strafbaar is. Bijvoorbeeld als gedragingen leiden tot een ongeluk. Ik zou het dan ook niemand aanraden om rare capriolen met een mobiel in een houder te gaan uithalen."

Duidelijkheid

De bestuurder en het Openbaar Ministerie waren in beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Het OM wilde een duidelijker beeld van wat strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur, mede omdat veel mensen navigatie-apps op hun telefoon hebben. Ook zat het OM nog met vraagtekens over het gebruik van andere apparatuur zoals navigatiesystemen.

Een telefoon mag volgens de wet in de auto alleen handsfree worden bediend, bijvoorbeeld via een spraakassistent. Het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden mag niet. Ook het vastklemmen van een telefoon tussen het hoofd en een schouder, is strafbaar. Navigatiesoftware gebruiken op een smartphone mag wel.

Tevreden

Het OM is tevreden met de uitspraak. ''Want het is nu duidelijk dat er een verschil bestaat tussen het vasthouden van een mobiel, dat verboden is, en het gebruik van een telefoon in een handsfreehouder", zegt Mariël van Dam van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.

Het CVOM is een onderdeel van het OM dat hoger beroepen tegen verkeersboetes behandelt. ''Het is nu aan de wetgever om te kijken of de huidige wetgeving aangepast moet worden."

Hogere celstraf

Als het aan het kabinet ligt, kan appen achter het stuur voortaan worden beboet met een celstraf. Justitieminister Ferdinand Grapperhaus is er "helemaal klaar mee" dat chauffeurs door hun smartphone te gebruiken achter het stuur andere weggebruikers in gevaar brengen.

Grapperhaus heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin hij voorstelt smartphonegebruik voortaan veel zwaarder te straffen. Wie wordt betrapt op appen achter het stuur, zou voortaan twee jaar cel kunnen krijgen. Wie een dodelijk ongeluk veroorzaakt tijdens het appen, zou maximaal zes jaar achter de tralies moeten verdwijnen.

De minister wil ook andere vormen van roekeloos rijgedrag strenger gaan bestraffen, zoals door rood rijden of het doen van roekeloze inhaalmanoeuvres. De straf voor rijden onder invloed zou omhoog gaan van drie maanden naar één jaar.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!