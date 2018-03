Spotify kocht in 2006 uTorrent om oprichter in te lijven

Dat zegt de voormalig technisch directeur van Spotify, Andreas Ehn, tegen de Zweedse nieuwssite Breakit.

Strigeus bracht uTorrent, een peer-to-peerdienst om bestanden te downloaden, in 2005 uit. De software van de Zweedse programmeur groeide uit tot een van de populairste programma's om bestanden op te halen, ook voor piraterij.

Spotify-oprichters Daniel Ek en Martin Lorentzon zouden rond die tijd kennis hebben genomen van Strigeus' programmeervaardigheden. Zij overwogen destijds hun muziekstreamingsdienst bouwen als een peer-to-peerdienst, omdat bandbreedte op dat moment erg duur was.

Spotify verkocht uTorrent in 2006 weer en maakte daarmee volgens bronnen van Breakit "enorme winst". Eind 2006 maakte het bedrijf BitTorrent bekend uTorrent te hebben overgenomen. Voor welk bedrag, is niet bekend.

Strigeus werkt nog steeds voor Spotify. Hoe groot zijn huidige aandeel in het bedrijf is, is niet bekend. In 2009 schreef het Zweedse magazine Computer Sweden dat hij een belang van 2,6 procent had.

Spotify maakte eind februari bekend zijn aandelen op de beurs in New York te laten noteren.