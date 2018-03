Reddit verwijderde honderden Russische propaganda-accounts

Dat vertelt Reddit-CEO Steve Huffman in een bericht op de website.

"Directe propaganda van vermoedelijk Russische bronnen proberen we te identificeren en te wissen", aldus de topman. "We hebben inmiddels een paar honderd accounts gevonden en verwijderd."

Een groot deel van de aangetroffen accounts werd volgens Huffman al verwijderd in 2015 en 2016 door beheerders van de site, omdat de accounts toen in overtreding waren van algemene regels op Reddit.

Huffman zegt nog te worstelen met indirecte propaganda, zoals tweets van een Twitter-account dat later aan de Russen werd gelinkt. "Ik wou dat dit makkelijk op te lossen was door bijvoorbeeld alle propaganda te verbieden, maar zo makkelijk is het niet."

Amerikaanse Verkiezingen

Rusland wordt verdacht van het manipuleren van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 door met accounts misinformatie te verspreiden. Daarnaast zou Rusland reclame op bijvoorbeeld Facebook hebben ingekocht.

Het is voor gebruikers van Russische ip-adressen niet toegestaan om reclame in te kopen op Reddit. Volgens Huffman was er ook amper sprake van Russische reclame voor of na de verkiezingen.