'Spotify telt deze maand 6,2 miljoen Nederlandse gebruikers'

Dat voorspelt marktonderzoeker Telecompaper maandag. Met dat aantal is Spotify veruit de meest populaire muziekstreamingsdienst in ons land.

Apple Music telt momenteel ongeveer 1,1 miljoen gebruikers. Deezer volgt met achthonderdduizend Nederlandse gebruikers.

Volgens Telecompaper is het aantal Nederlandse gebruikers van Spotify in de laatste negen maanden van vorig jaar nauwelijks gegroeid. Met een verwachte toename van tweehonderdduizend gebruikers in het eerste kwartaal van 2018 komt daar verandering in.

De laatste drie jaar is het aantal Spotify-gebruikers volgens het onderzoeksbureau met bijna zestig procent toegenomen. In het eerste kwartaal van 2015 had de streamingsdienst nog 3,9 miljoen Nederlandse gebruikers.

Betalende gebruikers

Ook het aantal Nederlanders dat voor Spotify betaalt is de afgelopen drie jaar gegroeid. Begin 2015 had het bedrijf in Nederland nog 1 miljoen betalende klanten. Inmiddels zijn dat er 3,3 miljoen.

De verhouding tot het aantal niet-betalende klanten is daarmee in drie jaar gegroeid van een kwart (25,6 procent) tot naar verwachting ruim de helft (53 procent) aan het eind van deze maand.

Wereldwijd heeft Spotify 159 miljoen gebruikers, waarvan 71 miljoen betalend. Het bedrijf maakte die cijfers eind februari bekend bij de aanvraag om zijn aandelen aan de beurs te registreren.