Facebook vroeg gebruikers of zij kinderlokken zouden toestaan

Dat schrijft het Britse dagblad The Guardian.

In de enquête vroeg Facebook hoe gebruikers de situatie zouden beoordelen als zij zelf de regels mochten bepalen. Deelnemers konden aangeven of zij grooming zouden toestaan of niet en of zij er moeite mee hadden om dit soort situaties te zien.

In een andere vraag vroeg Facebook wie rondom de betreffende grooming-situatie de regels zou moeten bepalen. Gebruikers konden kiezen tussen alleen Facebook, Facebook op basis van externe experts, externe experts die hun oordeel doorgeven aan Facebook, of Facebook-gebruikers door te stemmen.

Ondervraagde Facebook-gebruikers konden niet aangeven om de politie of de kinderbescherming in te schakelen.

Guy Rosen, bij Facebook verantwoordelijk voor het product, noemde de enquêtevragen op Twitter een "fout". Hij noemt grooming een activiteit die voor Facebook altijd onacceptabel zal zijn.

"We voeren enquêtes uit om erachter te komen hoe onze gebruikers denken over ons beleid", schrijft Rosen. De vragen over digitaal kinderlokken hadden volgens hem niet in de enquête moeten zitten.