Poetin zal beschuldigde Russische hackers nooit uitleveren aan VS

Poetin zegt dat in gesprek met NBC-verslaggever Megyn Kelly.

De Russische president ontkent niet dat Russische individuen en bedrijven betrokken waren pogingen de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Maar die Russen handelden volgens Poetin in geen geval in opdracht van de Russische overheid.

"Ze vertegenwoordigen de Russische staat niet. Ik weet niet waardoor ze gedreven zijn", zegt Poetin over dertien Russen die door de VS zijn aangeklaagd.

'Nooit, nooit'

In februari klaagde de VS dertien Russen en drie Russische bedrijven aan, die met een informatiecampagne de Amerikaanse verkiezingen in het voordeel van president Donald Trump zouden hebben willen beïnvloeden.

Poetin zegt nooit een beschuldigde Rus aan de VS uit te zullen leveren. "Nooit, nooit. Rusland levert zijn burgers aan niemand uit, net als de VS", aldus Poetin.

Ook kunnen de Russen volgens Poetin bij gebrek aan een aanklacht niet in hun thuisland worden vervolgd. "Dit moet langs de officiële kanalen, niet via de pers of met roepen en schreeuwen in het Amerikaanse congres", aldus de Russische president.