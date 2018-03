'EU wil omzetbelasting van 2 tot 6 procent voor grote techbedrijven'

Dat zegt de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire in gesprek met de Franse krant Journal du Dimanche, meldt Reuters.

Volgens Le Maire zal de omzetbelasting 'dichter bij de 2 dan bij de 6 procent liggen'. Een Europese richtlijn verschijnt volgens de Franse minister binnen enkele weken.

Le Maire zegt dat er bewust gekozen is voor een relatief laag belastingtarief. "Dit is een startpunt. Ik heb liever dat er nu regels worden geïmplementeerd dan dat er eindeloos wordt overlegd. We zullen het later bijstellen", zegt Le Maire over de regels.

Omzeilen

Ook is bewust gekozen voor omzetbelasting in plaats van winstbelasting, omdat de grote techbedrijven die winst via belastingconstructies vaag weten te houden. De nieuwe heffing moet de concurrentie tussen de grote techbedrijven en kleinere ondernemers eerlijker maken.

De nieuwe belasting is vooral gericht op de allergrootste bedrijven, zoals Amazon, Facebook en Google. Le Maire zegt dat een bedrijf als Amazon met het oog op nieuwe banen wel van harte welkom is in zijn land.

Frankrijk stuurt samen met Duitsland, Italië en Spanje al langer aan op uniforme Europese belastingregels voor de grote techbedrijven. Ierland en Nederland, die beiden profiteren van de belastingconstructies van de techreuzen, zijn minder happig.